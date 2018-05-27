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اليوم.. انطلاق منافسات دوري الهزيم لكرة السلة بمشاركة 17 فريقا

الأحد 27/مايو/2018 - 03:21 ص
اليوم.. انطلاق منافسات دوري الهزيم لكرة السلة بمشاركة 17 فريقا
دوري الهزيم لكرة السلة
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الفجر الرياضي
 

تنطلق اليوم، منافسات دوري الهزيم الثانية لكرة السلة بمشاركة ١٧ فريقا، تم تقسيمهم على أربع مجموعات.

 

وقال نائل الهزيم، إن بطولة كرة  السلة هي البطولة الوحيدة التى  تقام في شهر رمضان، وهي بطولة داعمة للشباب الكويتى.

 

ومن جهته أكد خالد القلاف مدرب منتخب الكويت لكرة السلة، أن بطولة الهزيم أفرزت عددا من اللاعبين الجيدين   للأندية، مشيرا إلى أن هناك مبادرة لذوي الاحتياجات الخاصة ستقام على هامش البطولة.

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