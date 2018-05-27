"سعفان" يتابع تلقي أوراق المرشحين لانتخابات العمال للمرحلة الثانية (صور)‎













شهد اليوم الثاني لقبول أوراق المرشحين لانتخابات تشكيلات المنظمات النقابية العمالية ومجالس إدارة الشركات للدورة النقابية 2018 /2022، إقبالا طفيفا نظرا لكثافة الإقبال في اليوم الأول، وذلك في المكان المخصص لمديرية القوى العاملة بالقاهرة، بقاعة الفروسية بإستاد القاهرة الرياضي.





وتقبل أوراق الترشح للجان التابعة للتصنيف النقابي للعاملين بالصناعات الغذائية، والصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية ، والكيماويات، والاتصالات، والصحافة والطباعة الإعلام ، والخدمات الصحية، وصناعات البناء والأخشاب، والغزل والنسيج، والنقل البحري، والنقل الجوي، والمناجم والمحاجر ، والبريد ، والنيابات والمحاكم.













وتابع وزير القوى العاملة محمد سعفان، عملية قبول أوراق المرشحين، موجها المشرفين على قبول طلبات الترشح بسرعة الإنجاز والتيسير على المرشحين.











