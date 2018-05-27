الجيزة تحتفل بذكرى العاشر من رمضان في الدقي (صور)









شهد اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة نائبًا عن الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، أمس، احتفال مديرية أوقاف الجيزة بذكرى إنتصارات العاشر من رمضان بمسجد أسد بن الفرات بحى الدقى.













وقال محافظ الجيزة، إن العاشر من رمضان الموافق الـ 6 من أكتوبر ذكرى إحدى أهم الأحداث بتاريخ مصر الحديث عندما إستطاعت القوات المسلحة المصرية ببسالة وشجاعة شهد لها الجميع من إقتحام خط برليف وكسر شوكة الجيش الإسرائيلى بعد مزاعمهم بأنه الجيش الذى لا يقهر.













وحضر الاحتفال اللواء أسامة شمعة واللواء علاء الهراس نائبى المحافظ واللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والمهندس عبدالرحمن الشهاوى السكرتير المساعد والشيخ حسن محمد رفاعى وكيل مديرية أوقاف الجيزة نائباً عن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف و اللواء نادر سعيد رئيس حى الدقى وعدد من المصلين وأهالى المنطقة.













وبدأ الاحتفال بتلاوة أيآت من القرآن الكريم أعقبها درس دينى ألقاه وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة عن الدروس المستفادة من ذكرى إنتصار العاشر من رمضان وبطولات الشعب المصرى وقواته المسلحة على مر التاريخ، واختتم الاحتفال بالتواشيح والابتهالات الدينية.