مي عز الدين تقتل شخصا مجهولا في "رسايل"

شهدت أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل "رسايل"، حلم أخر لهالة "مي عز الدين"، حيث تجد سامح الخربوتلي "أحمد حاتم" يعطيها مسدسًا ويذهب بها لمصحة نفسيه ويجعلها تقتل شخصًا مجهولًا.

وعندما تفيق هالة من النوم وتذهب للعمل تجد إعلان للمصحة في أحد الجرائد، فتذهب للمصحة وتجد قوات الشرطة هناك، حيث تذهب لنفس المكان التي كانت فيه في الحلم وتكتشف أن هناك دماءً على الأرض والشرطة بجانبها.





وتحكي هالة لزوجها طارق "خالد سليم"، كل ما حدث فيذهبان سويًا للدكتور النفسي، حيث يعرفهم هناك على تلميذه الذي يحضر الدكتوراه في الباراسيكولوجي.





المسلسل من بطولة مي عز الدين، خالد سليم، أحمد حاتم، أحمد سعيد عبدالغني، رامز أمير، ومن إخراج إبراهيم فخر.







