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عاجل.. أول تعليق من زعيم كوريا الشمالية بشأن إلغاء قمته مع ترامب

الأحد 27/مايو/2018 - 03:05 ص
عاجل.. أول تعليق من زعيم كوريا الشمالية بشأن إلغاء قمته مع ترامب
ترامب وزعيم كوريا الشمالية
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وكالات
 
قالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية إن الزعيم كيم جونغ أون أبدى "إرادته الثابتة" بشأن اجتماع قمة محتمل في 12 يونيو مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وذلك خلال اجتماع أمس السبت 26 مايو مع الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن.

وأضافت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن كيم ومون اتفقا خلال ما وصفته بمحادثات متعمقة على عقد مباحثات على مستوى عال بين بلديهما في أول يونيو، حسبما نقلت رويترز.

في سياق متصل، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عبر حسابه على موقع تويتر أن الولايات المتحدة تجري مفاوضات مثمرة مع كوريا الشمالية.

وأضاف ترامب: "إذا جرت القمة مع كيم يونغ أون، فمن المرجح أن تكون في سنغافورة في 12 يونيو"، وتابع: "إذ لزم الأمر، قد تتأخر لموعد بعد 12 يونيو". 
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