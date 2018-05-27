شاهد بث مباشر لمسلسل "بالحجم العائلي" dmc Drama HD

يقدم موقع "الفجر الفني" خدمة مشاهدة مسلسل "بالحجم العائلي" الحلقة الجديدة مباشر يوتيوب HD.

"بالحجم العائلي" بطولة يحيى الفخراني، ميرفت أمين، يسرا اللوزي، أحمد مجدي، وتدور الأحداث حول ‎السفير السابق (نادر)، الذي ترك عمله بالسلك الدبلوماسي، وبسبب حبه للأكل يفتح مطعم في فندق بإحدى القرى السياحية ويقوم بإعداد الوجبات بنفسه، لكن يبدو أن زوجته لها رأي أخر.