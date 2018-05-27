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شاهد بث مباشر لمسلسل "لدينا أقوال أخرى" mbc masr HD

الأحد 27/مايو/2018 - 02:52 ص
شاهد بث مباشر لمسلسل لدينا أقوال أخرى mbc masr HD
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يقدم موقع "الفجر الفني" خدمة مشاهدة مسلسل  "لدينا أقول أخرى" الحلقة الجديدة مباشر يوتيوب HD.

 

"لدينا أقول أخرى" بطولة يسرا، نجلاء بدر، شيرين رضا، أحمد حاتم، وتدور الأحداث حول مستشارة قانونية سابقة يتعرض ابنها لحادث يؤدي إلى وفاته، فيبدأ التحقيق في القضية وتتعرض المستشارة لعدد من المشاكل بسبب هذا الحادث، حتى يتم إتهامها بقتل ابنها، ثم يتم الحكم عليها بالإعدام، وتتوالى الأحداث في سبيل إثبات براءتها.

 لمشاهد الفيديو اضغط هنا

 http://tempuri.org/tempuri.html

 


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