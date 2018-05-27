وكيل الأزهر يعلق على إصابة محمد صلاح

أعرب الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر، عن حزنه لإصابة اللاعب محمد صلاح، داعيا له بالشفاء العاجل.

وقال "شومان" عبر "فيسبوك": "حزن المصريون لإصابة ابن مصر الذي أثبت نجاحا غير مسبوق والتفت حوله القلوب وكان كلمة السر التي بها تحقق حلم الملايين في رؤية فريق مصر بكأس العالم.

وأضاف: "خالص الدعوات بالشفاء العاجل ليسعد المصريين بانضمامه إلى رفاقه لظهور منتخبنا بشكل مشرف في روسيا بإذن الله".

يذكر أن فريق ريال مدريد الإسباني حقق، مساء اليوم السبت 26 مايو الجاري، لقب دوري أبطال أوروبا، للمرة الثالثة على التوالي، عقب فوزه على فريق ليفربول الإنجليزي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت في العاصمة الأوكرانية كييف.



