مدحت العدل لـ"محمد صلاح": "المصريين كلهم وراك وبيدعولك"





أبدى الشاعر والسيناريست مدحت العدل، حزنه على إصابة محمد صلاح لاعب المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا.



وكتب "العدل" عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك": "محمد صلاح دائما فرحة وأمل المصريين.. واليوم المصريين جميعًا وراك وبندعيلك تقوم بالسلامة،، ألف سلامة عليك وإن شاء الله في كأس العالم مدحت العدل".

