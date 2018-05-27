والد "وفاء" ضحية حادث فيلا الرحاب يناشد السيسي بأخذ حقهم



وأضاف "عبدالمنعم"، في لقاء مع برنامج "العاشرة مساء" الذي يقدمه وائل الإبراشي، على قناة "دريم" الفضائية، السبت، أن والدتهم منهارة، وفقدان خمسة أشخاص مرة واحدة أمر صعب.



وتابع والد الضحية: "بنتي ملاك، وزي القمر"، نافيا ما تردد من شائعات من وجود خلافات أسرية، وأن ما حدث هو عملية انتحار، مشددًا على أن هذه "شائعات باطلة يريدون بها تشويه راجل محترم".

قال فوزي عبدالمنعم، والد "وفاء" الزوجة الضحية في حادث فيلا الرحاب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، هو أب لمائة مليون، وهم منهم، ويطالبه بالحصول على حقهم، معقبًا: "عشان يبرد ناري.. إحنا مبنامش".