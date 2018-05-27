عاجل.. مفاجأة مدوية عن إصابة محمد صلاح (فيديو)

فجر محمد عبد الفتاح، مصارعنا المصري، مفاجأة مدوية، عن إصابة النجم محمد صلاح، المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، والتي تعرض لها في نهائي دوري أبطال أوروبا، مساء أمس السبت.

وكتب عبد الفتاح عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": " في ملاحظة اعتقد مفيش ناس كتير خدت بالها منها ان الدراع اللي كان ممسوك مش هو المصاب و لكن كتفه التاني الشمال هو اللي اتصاب نتيجة انه وقع عليه و اعتقد انه اتطبق قدامه و دا اللي يخلي مفصل الترقوة مع لوح الكتف يتشد جامد جدا و يحصل تمزق في اربطته او حتى خلع و الخلع في المفصل دا 6 درجات و هي عموما مش خطيرة لحد الدرجة 3 او 4 و مش بتطول عن 3 اسابيع".

وتابع: " الاصابة دي بنشوفها كتير في لاعيبة المصارعة و الجودو نتيجة الساقطات الغلط و خصوصا لو الخصم كمل ووقع عليه و بالمناسبة الاصابة دي حصلت لي في كتفي الشمال و كان خلع كامل و احتاجت عملية و احتجت بعد العملية حوالي 3 شهور عشان ارجع العب تاني لكن باذن الله اصابة صلاح تبقى ابسط من كدا والله أعلم".

وكان اللاعب الإسباني سيرجيو راموس مدافع نادي ريال مدريد الإسباني، التعافي السريع للاعب المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، بعد تعرضه للإصابة في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتوج ريال مدريد ببطولة دوري أبطال أوروبا، مساء السبت، عقب الفوز على ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدف.



