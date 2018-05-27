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باسل خياط يهدد ريهام عبد الغفور ويراقب وليد فواز في "الرحلة"

الأحد 27/مايو/2018 - 02:45 ص
باسل خياط يهدد ريهام عبد الغفور ويراقب وليد فواز في الرحلة
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شيماء احمد
 


شهدت أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل "الرحلة"، زيارة أسامة "باسل خياط" لرانيا "ريهام عبدالغفور"، في الحبس ومعاتبتها على هروبها منه، ثم مطالبتها بـ"الفلاشة" التي سرقتها عند هروبها.


وتطلب رانيا مقابلة كارما، وتخبرها أن تحدث آدم منصور "وليد فواز"، وتطلب منه هذه الفلاشة حتى يتركها أسامة ولا يؤذيها، وبالفعل تتحدث كارما معه فيقوم بزيارة رانيا في الحبس ويخبرها أنه سيعطيها الفلاشة، ولكن سيترك نسخة احتياطية معه حتى تكون حماية لها ولطفلتها.


وعلى الجانب الآخر يعرف مالك حقيقة مرض كريمة بالسرطان، ويخبرها بأنه سيتزوج منها على أي حال، فيما يفتش آدم منزل الشاب الذي يهدده بصور زوجته ويجد كاميرات مراقبة عنده، ويسرق الأجهزة ويضربه وعند خروجه يضربه أحدهم على رأسه.


المسلسل من بطولة باسل خياط، ريهام عبدالغفور، حنان مطاوع، مي سليم، وليد فواز، ومن إخراج حسام علي.



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