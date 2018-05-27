عاجل.. أول تعليق من سرجيو راموس على إصابة محمد صلاح
الأحد 27/مايو/2018 - 02:43 ص
أحمد عصام
تمنى اللاعب الإسباني سيرجو راموس مدافع نادي ريال مدريد الإسباني، التعافي السريع للاعب المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، بعد تعرضه للإصابة في نهائي دوري أبطال أوروبا.
وكتب راموس علي صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي
"تويتر" : "في بعض الأحيان ، تُظهر كرة القدم جانب جيد وأحيانًا أخرى
جانب سيئ. قبل كل شيء ، نحن زملاء، وأتمنى أن تتعافى بسرعة محمد صلاح".
وكان ريال مدريد توج ببطولة دوري أبطال أوروبا، مساء
السبت، عقب الفوز على ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدف.
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