نسرين أمين لـ"صلاح" بعد إصابته على يد "راموس": "سلامتك يا مو"
الأحد 27/مايو/2018 - 02:31 ص
أبدت الفنانة نسرين أمين حزنها على إصابة محمد صلاح لاعب المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا نتيجة التحام قوي مع اللاعب سيرجيو راموس
وغردت "نسرين" عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلة: "سلامتك يا مو هتقوم بالسلامة إن شاء الله".
وغردت "نسرين" عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلة: "سلامتك يا مو هتقوم بالسلامة إن شاء الله".
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