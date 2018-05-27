رونالدو هداف دوري أبطال أوروبا في 4 بطولات توج بها ريال مدريد

حقق الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد منذ قدومه لقب هداف بطولة دوري أبطال أوروبا، في النسخ التي توج فيها فريقه بالبطولة.

وتوج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا، مساء أمس السبت، على حساب ليفربول الإنجليزي، بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويستعرض "الفجر الرياضي" المواسم التي فاز بها الملكي بالبطولة وعدد الأهداف التي سجلها رونالدو وفاز بواسطتها بلقب هداف البطولة على النحو التالي:

- موسم 2013/2014 : رونالد الهداف بـ17 هدفا.

- موسم 2015/2016 : رونالدو الهداف بـ16 هدفا.

- موسم 2016/2017 : رونالدو الهداف بـ12 هدفا.

- موسم 2017/2018 : رونالدو الهداف بـ15 هدفا.