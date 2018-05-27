محمد ممدوح يقابل شبيهة حبيبته المتوفاة في "اختفاء"





وتقوم الفنانة نيللى كريم، ببطولة "اختفاء" ويشاركها هشام سليم، بسمة، تأليف أيمن مدحت، للمنتج جمال العدل، وإخراج أحمد مدحت.









تفاجأ رجل الأعمال "سليم" والذى يجسد دوره الفنان محمد ممدوح، بشبيه حبيبته "نسيمة" والتى تدعى "فريدة" وتجسد دورها الفنانة نيللى كريم، حيث شعر بسعادة لرؤيته شبيهة حبيبته التى توفت منذ سنوات طويلة، إلا أنه علم بأنها متزوجة من الروائى والصحفى "شريف" هشام سليم وهذا ما جعله يعود لأحزانه مرة أخرى.بدأت أحداث الحلقة الجديدة من المسلسل بذهاب "سليم" إلى قبر حبيبته "نسيمة" واخبارها بأنه وجدها أخيرًا لكن فى امرأة أخرى وهى "فريدة" لكنها متزوجة.