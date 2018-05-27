شاهد.. شاب قبطي يقدم وجبات إفطار للصائمين في محطة قطار (فيديو)



وعلق مقدم البرلنامج على الصورة قائلا: "هي دي مصر اللي إحنا عايزينها.. تحية لبيتر.. الصورة دي موجودة في كل حي.. دي مصر الجميلة اللي إحنا عايزينها".





عرض برنامج "هو ده" الذي يقدمه الإعلامي طارق علام، على قنالة المحور الفضائية، السبت، صورة لشاب قبطي يدعى "بيتر" يقدم وجبات إفطار للصائمين في محطة قطار.