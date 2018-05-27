محمد محسن بعد إصابة صلاح في نهائي أوروبا: "‏منك لله يا راموس"

علق المطرب محمد محسن، على خروج محمد صلاح لاعب المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي من المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، نتيجة إصابته في الكتف نتيجة التحامه مع اللاعب الأسباني سيرچيو ر اموس لاعب نادي ريال مدريد.



وغرد "محسن" عبر "تويتر": "‏‏‏‏‏‏‏‏‏منك لله يا راموس حرقت دمنا حسبنا الله ونعم الوكيل،، سلامات يا ⁦صلاح‬⁩ إن شاء الله بسيطة وهتلحق كأس العالم".



وفي تغريدة أخرى، "‏يحكى أن رجلًا سقط على كتفه، فتألم ١٠٠ مليون إنسان".