موعد مباراة أتليتكو مدريد وريال مدريد في السوبر الأوروبي
الأحد 27/مايو/2018 - 01:34 ص
أحمد عصام
يلتقي فريق أتليتكو مدريد، مع نظيره نادي ريال مدريد، يوم الثلاثاء 14-8-2018 في استونيا في تمام الساعة 8:45 مساءً، ضمن منافسات دور النهائي من بطولة السوبر الأوروبي.
وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورت الرياضية عن إذاعتها لهذا
اللقاء على قناة بي إن سبورت 1 HD.
يذكر أن أتليتكو مدريد حقق لقب الدوري الأوروبي، على فريق
مارسيليا الفرنسي، بعد الفوز بنتيجة 2-0، وتوج نادي ريال مدريد ببطولة دوري أبطال أوروبا،
بعد الفوز على فريق ليفربول بنتيجة 3-1.