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موعد مباراة أتليتكو مدريد وريال مدريد في السوبر الأوروبي

الأحد 27/مايو/2018 - 01:34 ص
موعد مباراة أتليتكو مدريد وريال مدريد في السوبر الأوروبي
ريال مدريد وأتليتكو مدريد
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أحمد عصام
 

يلتقي فريق أتليتكو مدريد، مع نظيره نادي ريال مدريد، يوم الثلاثاء 14-8-2018 في استونيا في تمام الساعة 8:45 مساءً، ضمن منافسات دور النهائي من بطولة السوبر الأوروبي.

 

وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورت الرياضية عن إذاعتها لهذا اللقاء على قناة بي إن سبورت 1 HD.

 

يذكر أن أتليتكو مدريد حقق لقب الدوري الأوروبي، على فريق مارسيليا الفرنسي، بعد الفوز بنتيجة 2-0، وتوج نادي ريال مدريد ببطولة دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على فريق ليفربول بنتيجة 3-1.

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