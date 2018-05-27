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والدة ضحية حادث الرحاب تفجر مفاجأة جديدة عن الواقعة

الأحد 27/مايو/2018 - 04:02 ص
والدة ضحية حادث الرحاب تفجر مفاجأة جديدة عن الواقعة
أسرة حادث الرحاب
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كساب أحمد
 
قالت مدام سامية، والدة ضحية حادث الرحاب، إنها عندما ذهبت لنجلتها اشتمت رائحة كريهة، وعندما سألت الأمن رد عليها قائلًا: "ما فيش ريحة ولا حاجة".

وتابعت "سامية"، خلال حوارها ببرنامج "العاشرة مساءً"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء السبت، أن أصدقاء نجل ابنتها هم من قاموا بإبلاغ القسم عن وجود رائحة كريهة فقامت الشرطة بفتح الفيلا، واكتشفت أن الأسرة بالكامل مقتولة.

وأشارت إلى أن ابنتها متزوجة من 23 عامًا، والخلافات بينها وبين زوجها كانت عادية، معقبة: "زوجها كان راجل محترم، ورحه كانت في عياله، والكلام إنه قتل ولاده وانتحر غير صحيح".
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