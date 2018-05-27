محمد رمضان يتهم نجل "هتلر" بقتل خادمته في "نسر الصعيد"





هدد الضابط "زين القناوي" الذى يجسد دوره الفنان محمد رمضان، "هتلر" سيد رجب، بالقاء القبض على نجله "مسعد" فى حالة التأكد أنه من قام بقتل خادمتهم بعدما أنجبت منه سرًا.

بدأت احداث الحلقة الجديدة من المسلسل بذهاب "زين" إلى منزل "هتلر"، وتهديده له بأنه بمجرد ايجاده دليل على نجله "مسعد" بقتل خادمتهما سيلقى القبض عليه.

وحرضت من ناحية أخرى والدة "فيروز" زوجه "زين القناوى" والتى تجسد دورها الفنانة مها أحمد، نجلتها التي تجسد دورها الفنانة درة، بالطلاق من "زين" بعدما علمت بأمر عدم إنجابه.

يُذكر أن مسلسل "نسر الصعيد" يقوم ببطولته الفنان محمد رمضان، وفاء عامر، درة، عائشة بن أحمد، سيد رجب، وعايدة رياض، وهو من تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج ياسر سامي، وإنتاج العدل جروب.