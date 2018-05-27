‏كنده علوش تشيد بـ"ليالي أوجيني": "من قلبي بتمنى لو كنت عايشة بهذه الفترة"

أشادت الفنانة السورية كندة علوش بمسلسل "ليالي أوجيني" وصناعه، لافتة إلى أنها تمنت لو كانت تعيش في هذه الفترة.





وغردت "كنده" عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "يمكن إحنا جينا بالزمن الغلط.. من قلبي بتمنى لو كنت عايشة بفترة ⁧ليالي أوچيني‬⁩، تحية للمبدع ⁧‫هاني خليفة‬⁩ ولكل صناع العمل شكرًا على جرعة العذوبة والاحترام والرقي والجمال".





وعلقت الفنانة آيتن عامر، من جانبها على كلمات علوش قائلة: "حظنا وحش إننا ما عشناش الزمن ده".



