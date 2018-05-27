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‏كنده علوش تشيد بـ"ليالي أوجيني": "من قلبي بتمنى لو كنت عايشة بهذه الفترة"

الأحد 27/مايو/2018 - 01:28 ص
‏كنده علوش تشيد بـليالي أوجيني: من قلبي بتمنى لو كنت عايشة بهذه الفترة
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شيماء عطية
 

أشادت الفنانة السورية كندة علوش بمسلسل "ليالي أوجيني" وصناعه، لافتة إلى أنها تمنت لو كانت تعيش في هذه الفترة.

وغردت "كنده" عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "يمكن إحنا جينا بالزمن الغلط.. من قلبي بتمنى لو كنت عايشة بفترة ⁧ليالي أوچيني‬⁩، تحية للمبدع ⁧‫هاني خليفة‬⁩ ولكل صناع العمل شكرًا على جرعة العذوبة والاحترام والرقي والجمال".

وعلقت الفنانة آيتن عامر، من جانبها على كلمات علوش قائلة: "حظنا وحش إننا ما عشناش الزمن ده".

‏كنده علوش تشيد بـ"ليالي أوجيني": "من قلبي بتمنى لو كنت عايشة بهذه الفترة"
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