ماذا قالت الصحافة الرياضية عن تتويج ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا

توج ريال مدريد بطلا للمرة 13 بلقب دوري أبطال أوروبا، مساء السبت، عقب فوزه في النهائي على حساب ليفربول 3-1 في الملعب الأولمبي في العاصمة الأوكرانية كييف.

أحرز ثلاثية الريال كل من الفرنسي كريم بنزيمة في (د.51) والويلزي غاريث بايل في (د.64 و83)، فيما سجل السينغالي ساديو مانيه هدف ليفربول الوحيد في (د.55).

وفيما يلي عناوين الصحف العالمية بعد تتويج الفريق الملكي

‏ماركا تعنون | 9 ألقاب في سنتين ونصف.

- زيدان فاز بدوري أبطال أوروبا مرات أكثر من مدربين اسطوريين مثل السير أليكس فيرجسون وبيب جوارديولا وخوسيه مورينيو وفيسينتي ديل بوسكي ويوب هينكيس وأوتمار هيتزفيلد وأريجو ساكي.

‏ماركا | أفضل ريال مدريد في التاريخ .

حقبة لن تتكرر في تاريخ كرة القدم الحديث

‏غلاف التلجراف:

• حسرة ليفربول

• كلوب يحلم بـ دوري أبطال اوروبا

‏غلاف الـStar: كارثة كاريوس تُسلم الريال اللقب .