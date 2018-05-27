عاجل.. وزير الرياضة يحسم الجدل حول إصابة محمد صلاح ومشاركته في كأس العالم

حسم المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، الجدل حول إصابة نجم منتخب مصر محمد صلاح.





وقال "عبدالعزيز"، عبر حسابه على "فيسبوك": "التشخيص بلغة بسيطة هو جزع في أربطة مفصل الكتف، والمدة المتوقعة للعلاج بإذن الله أسبوعان".





وأضاف وزير الشباب، أن الجهاز الطبي في نادي ليفربول الإنجليزي على تواصل مع الجهاز الطبي في المنتخب المصري، وأرسل لهم صور الأشعة، واتفقا على التشخيص وأسلوب العلاج، لافتًا إلى الاتفاق على أن يستمر محمد صلاح في مدينة ليفربول ليتلقى العلاج والتأهيل المناسب، ثم ينضم لمعسكر المنتخب في إيطاليا في وقت لاحق يحدده الأطباء.





وتابع "عبدالعزيز": "محمد صلاح بإذن الله فى القائمة النهائية لمنتخب مصر في كأس العالم والتي ستعلن رسميًا 4 يونيو، وكان سيحتاج إلى راحة عدة أيام بعد المباراة النهائية وقبل المشاركة في تدريبات المنتخب وسيقضي جزءًا من أيام هذه الراحة في تلقي العلاج"، مشددًا على أن إيمان وعزيمة وإصرار ووطنية محمد صلاح ستساعد على اجتياز هذه الفترة الصعبة سريعًا.





وأردف: "محمد صلاح سيجري التدريبات البدنية على الأجهزة المتخصصة بما يحافظ إن شاء الله على كامل لياقته ليصبح جاهزًا للمشاركة بنهاية الفترة المحددة".





وختم وزير الشباب: "أخيرًا كل التمنيات الطيبة لنجمنا الكبير بالشفاء التام العاجل والتوفيق بإذن الله في قيادة المنتخب المصري في كأس العالم.. تحيا مصر".





يذكر أن فريق ريال مدريد الإسباني حقق، مساء اليوم السبت 26 مايو الجاري، لقب دوري أبطال أوروبا، للمرة الثالثة على التوالي، عقب فوزه على فريق ليفربول الإنجليزي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت في العاصمة الأوكرانية كييف.



