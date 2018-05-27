"إعلام بنها": مصر بحاجة لروح العاشر من رمضان لمواجهة التحديات

أكد المشاركون في الامسية الثقافية التى نظمها مركز النيل للاعلام ببنها التابع للهيئة العامة للاستعلامات لاحياء ذكرى حرب العاشر من رمضان تحت عنوان "ارادة الانتصار وعزيمة البناء"، ان مصر بحاجة لروح العاشر من رمضان في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية والاصطفاف الوطنى خلف القيادة السياسية والقوات المسلحة.



ومن جانبه قال الدكتور رمضان عرفة مدير مركز النيل للاعلام،ان الاحتفالية تأتي ضمن فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية التي تقيمها مراكز الاعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات برئاسة الكاتب الصحفى ضياء رشوان وتحت رعاية اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية.



وتضمنت الاحتفالية كلمة للواء مجدى نصر احد أبطال حرب العاشر من رمضان تحدث خلالها عن عظمة الانتصار في شهر الصيام.



كما القى الشعراء، اكرام عمارة ومجدى ابو الخير وسيف ابراهيم مجموعة من القصائد عن انتصارات قواتنا المسلحة ثم اختتم المطرب حسن ابراهيم رئيس فرقة الانشاد الدينى الاحتفالية بتقديم مجموعة من الابتهالات والاناشيد الدينية

