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الأطباء في حفل إفطار "نيو هارت إيجيبت" السنوي (صور)

الأحد 27/مايو/2018 - 01:13 ص
الأطباء في حفل إفطار نيو هارت إيجيبت السنوي (صور)
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الفجر الفني
 

شارك عدد كبير من كبار أطباء القلب بمصر وأسرهم في حفل الأفطار السنوي الذي أقامه الدكتور ماهر أبو طالب رئيس مجلس إدارة "نيو هارت ايجيبت" بجوار حمام السباحة داخل أحد الفنادق النيلية بالقاهرة.


كان ضمن الحضور من اطباء القلب د. مجدي زكري، د. محمد البدوي ، د. محمد نصر ، د.عبد العزيز أحمد، د.محمد رمضان، د.جمال زيدان، د.مجدي الخادم، د.محمد فريد الجندي، د.محمد مجدي، د.رفيق سليمان، د.أحمد جعفر، د.حاتم مكاوي، د.اشرف عبد الفتاح، د.مصطفي شندي، د.إنجي حافظ، د.رنيم قابيل، د.نشوي أسامة،، وغيرهم ممن كان في استقبالهم د.ماهر أبوطالب ود.بهاء الدين أبو زيد مدير عام مستشفي المعلمين ود.عبد الله الفقي وعدد من مجلس إدراة "نيو هارت إيجيبت" منهم د.محمد ماهر أبوطالب، د.أحمد ماهر أبو طالب، أشرف الطويل وأحمد إبراهيم.


تعد "نيو هارت إيجيبت" الشركة المساهمة المصرية الوحيدة في إدارة وتطوير المستشفيات بالشرق الأوسط والحاصلة علي شهادة الإيزو 9001.


الأطباء في حفل إفطار "نيو هارت إيجيبت" السنوي (صور)
الأطباء في حفل إفطار "نيو هارت إيجيبت" السنوي (صور)
الأطباء في حفل إفطار "نيو هارت إيجيبت" السنوي (صور)
الأطباء في حفل إفطار "نيو هارت إيجيبت" السنوي (صور)
الأطباء في حفل إفطار "نيو هارت إيجيبت" السنوي (صور)
الأطباء في حفل إفطار "نيو هارت إيجيبت" السنوي (صور)
الأطباء في حفل إفطار "نيو هارت إيجيبت" السنوي (صور)
الأطباء في حفل إفطار "نيو هارت إيجيبت" السنوي (صور)
الأطباء في حفل إفطار "نيو هارت إيجيبت" السنوي (صور)
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