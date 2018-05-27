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مصرع سيدة أسفل قطار في الإسماعيلية

الأحد 27/مايو/2018 - 01:45 ص
مصرع سيدة أسفل قطار في الإسماعيلية
صورة أرشيفية
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هشام إسماعيل
 
لقيت سيدة مصرعها أسفل قطار، وذلك أثناء محاولتها النزول منه أثناء سيره بمنطقة مزلقان عبد الحكيم عامر دائرة ثان الإسماعيلية.

كان اللواء محمد علي حسين مدير امن الإسماعيلية تلقى إخطارًا من العميد أحمد عبد العزيز مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بتلقيه بلاغا عن مصرع سيدة مجهولة الاسم والعنوان أسفل قطار، وذلك أثناء محاولتها النزول منه أثناء سيره بمنطقة مزلقان عبد الحكيم عامر دائرة ثان الإسماعيلية.

وتم التحفظ علي جثة السيدة في ثلاجة مستشفي الإسماعيلية العام، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
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