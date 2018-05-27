يورجن كلوب: ما حدث أمام ريال مدريد عار وتلقينا أهدافا غريبة

أكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عقب خسارة دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف، بأن ما حدث عار وأكد أنهم تلقوا أهداف غريبة جدًا.

وقال كلوب عن محمد صلاح في تصريحات صحفية عقب اللقاء : "لقد تعرض لإصابة قوية، هو في المستشفى الآن".

وعن أخطاء الحارس، علق كلوب قائلاً: " لوريس كاريوس يعرف ذلك، والجميع كذلك، ما حدث عار في مباراة كهذه وموسم مثل هذا، أشعر به، هو فتىً رائع وخطأه الثاني بسبب الخطأ الأول الذي ارتكبه".

وتابع: "أشعر وأنني بحالة سيئة لكن المهم ليس أنا بل شعور الفريق".

واختتم كلوب تصريحاته قائلاً: "لقد تلقينا أهداف غريبة جداً لكن هذه هي كرة القدم".