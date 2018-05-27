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أنغام لـ"محمد صلاح" بعد إصابته في نهائي أوروبا: "‏سلامتك"

الأحد 27/مايو/2018 - 12:49 ص
أنغام لـمحمد صلاح بعد إصابته في نهائي أوروبا: ‏سلامتك
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شيماء عطية
 

علقت المطربة أنغام، على إصابة محمد صلاح لاعب المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا.

وغردت "أنغام" عبر "تويتر": قائلة لصلاح "‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏بإذن الله يقوم بالسلامة.. سلامتك ألف سلامة".
أنغام لـ"محمد صلاح" بعد إصابته في نهائي أوروبا: "‏سلامتك"
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