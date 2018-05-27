أنغام لـ"محمد صلاح" بعد إصابته في نهائي أوروبا: "سلامتك"
الأحد 27/مايو/2018 - 12:49 ص
شيماء عطية
علقت المطربة أنغام، على إصابة محمد صلاح لاعب المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا.
وغردت "أنغام" عبر "تويتر": قائلة لصلاح "بإذن الله يقوم بالسلامة.. سلامتك ألف سلامة".
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