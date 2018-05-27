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عاجل - بالفيديو والصور.. أول ظهور لصلاح عقب الإصابة

الأحد 27/مايو/2018 - 12:37 ص
عاجل - بالفيديو والصور.. أول ظهور لصلاح عقب الإصابة
محمد صلاح
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الفجر الرياضي
 

ظهر نجمنا المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، للمرة الأولى بعد الإصابة التي تعرض لها في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.

 

وظهر الفرعون وهو حاملا لذراعه في المنطقة الخاصة بالصحفيين متجها إلى حافلة ليفربول.

 

وأكد الصحفي الإنجليزي جون كروس، أن محمد صلاح ذهب في اتجاه حافلة ليفربول بدلا من التوجه للمستشفى.


 

عاجل - بالفيديو والصور.. أول ظهور لصلاح عقب الإصابة
عاجل - بالفيديو والصور.. أول ظهور لصلاح عقب الإصابة
عاجل - بالفيديو والصور.. أول ظهور لصلاح عقب الإصابة
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