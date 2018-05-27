منة شلبي لـ"محمد صلاح" بعد إصابته أمام ريال مدريد : "‏مصر كلها بتدعيلك"

علقت الفنانة منة شلبي على خروج محمد صلاح لاعب المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي من المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، نتيجة إصابة في الكتف بعد التحامه مع اللاعب الأسباني سيرچيو راموس ل

اعب نادي ريال مدريد.



وغردت "منة" عبر "تويتر": "‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ألف سلامة عليك وإن شاء الله إصابة خفيفة وترجع أحسن من الأول كمان.. مصر كلها بتدعيلك ياللي بنتعلم منك الإرادة والعزيمة والأمل⁦".

