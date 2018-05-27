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عاجل.. الجيش الليبي يوجه رسالة تحذيرية لمسلحي درنة

الأحد 27/مايو/2018 - 01:54 ص
عاجل.. الجيش الليبي يوجه رسالة تحذيرية لمسلحي درنة
الجيش الليبي
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نعيم يوسف
 
أسقطت طائرات سلاح الجو الليبي منشورات على أهالي مدينة درنة، طالبت فيها المسلحين بتسليم أنفسهم، وعدم مواجهة سلطات الدولة.

وقالت القوات المسلحة في بيانها: "إن من يسلم نفسه من الجماعات الإرهابية، سيحظى بمحاكمة عادلة، ولن يكون مصيره مثل المقبوض عليه متلبسا بحمل السلاح، ومقاومة القوات المسلحة، والأجهزة الأمنية، والانتماء للعصابات الإرهابية المارقة".

وتابعت: "نؤكد لكم أن الجرم لا يتعدى الفاعل، وباقي العائلة منه براء"، مطالبة بسرعة "نبذ العنف والإرهاب، والوقوف مع قواتكم المسلحة التي أتت لتطهير المدينة من الخوارج الظلاميين".
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