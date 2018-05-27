عاجل.. الجيش الليبي يوجه رسالة تحذيرية لمسلحي درنة



وقالت القوات المسلحة في بيانها: "إن من يسلم نفسه من الجماعات الإرهابية، سيحظى بمحاكمة عادلة، ولن يكون مصيره مثل المقبوض عليه متلبسا بحمل السلاح، ومقاومة القوات المسلحة، والأجهزة الأمنية، والانتماء للعصابات الإرهابية المارقة".



وتابعت: "نؤكد لكم أن الجرم لا يتعدى الفاعل، وباقي العائلة منه براء"، مطالبة بسرعة "نبذ العنف والإرهاب، والوقوف مع قواتكم المسلحة التي أتت لتطهير المدينة من الخوارج الظلاميين".

أسقطت طائرات سلاح الجو الليبي منشورات على أهالي مدينة درنة، طالبت فيها المسلحين بتسليم أنفسهم، وعدم مواجهة سلطات الدولة.