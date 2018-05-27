أمير كرارة بعد خروج صلاح من نهائي أوروبا: "دموعك غالية علينا"
الأحد 27/مايو/2018 - 12:34 ص
شيماء عطية
علق الفنان أمير كرارة على خروج محمد صلاح لاعب المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي من المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، نتيجة إصابة في الكتف بعد التحامه مع اللاعب الأسباني سيرچيو راموس لاعب نادي ريال مدريد.
وغرد "كرارة" عبر "تويتر": "دموعك غاليه علينا يا أبو صلاح،، ما تزعلش إنت كنت راجل وحاولت تكمل إن شاء الله تقوم بالسلامه يابطل".
وغرد "كرارة" عبر "تويتر": "دموعك غاليه علينا يا أبو صلاح،، ما تزعلش إنت كنت راجل وحاولت تكمل إن شاء الله تقوم بالسلامه يابطل".
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