عاجل.. مصادر تكشف لـ"الفجر" تفاصيل مكالمة محمد صلاح بأسرته بعد إصابته
الأحد 27/مايو/2018 - 01:05 ص
أيمن يحيي
كشفت مصادر مقربة من أسرة اللاعب الدولي محمد صلاح، أن اللاعب اتصل بأسرته، وطمأن والديه على حالته الصحية عقب خروجه من المباراة مصابًا.
وقالت المصادر، لـ"الفجر"، أن اللاعب طمأن أسرته بأن حالته جيدة، وأنه أجرى إشاعة على الكتف، ولم تحدد هل هي تمزق أم خلع، ومن المقرر أن يجري أشعة صباحًا لزيادة الاطمئنان، وهي التي ستحدد المشاركة في مباريات كأس العالم مع المنتخب من عدمه.
وقالت المصادر، لـ"الفجر"، أن اللاعب طمأن أسرته بأن حالته جيدة، وأنه أجرى إشاعة على الكتف، ولم تحدد هل هي تمزق أم خلع، ومن المقرر أن يجري أشعة صباحًا لزيادة الاطمئنان، وهي التي ستحدد المشاركة في مباريات كأس العالم مع المنتخب من عدمه.
يذكر أن فريق ريال مدريد الإسباني حقق، مساء اليوم السبت 26 مايو الجاري، لقب دوري أبطال أوروبا، للمرة الثالثة على التوالي، عقب فوزه على فريق ليفربول الإنجليزي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت في العاصمة الأوكرانية كييف.
وشهدت المباراة في شوطها الأول صدمة كبيرة لكل جماهير فريق ليفربول، وهي تعرض جناحه اللاعب المصري، محمد صلاح، لإصابة في الكتف، أدت إلى إنهاء مشاركته الأولى في نهائي دوري أبطال أوروبا، وخرج اللاعب المصري من الملعب باكيا في الدقيقة 31 من الشوط الأول.
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