عاجل.. مصادر تكشف لـ"الفجر" تفاصيل مكالمة محمد صلاح بأسرته بعد إصابته



وقالت المصادر، لـ"الفجر"، أن اللاعب طمأن أسرته بأن حالته جيدة، وأنه أجرى إشاعة على الكتف، ولم تحدد هل هي تمزق أم خلع، ومن المقرر أن يجري أشعة صباحًا لزيادة الاطمئنان، وهي التي ستحدد المشاركة في مباريات كأس العالم مع المنتخب من عدمه.

يذكر أن فريق ريال مدريد الإسباني حقق، مساء اليوم السبت 26 مايو الجاري، لقب دوري أبطال أوروبا، للمرة الثالثة على التوالي، عقب فوزه على فريق ليفربول الإنجليزي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت في العاصمة الأوكرانية كييف.



