أبرز أخبار التوك شو السبت 26/5/2018: إصابة محمد صلاح وارتفاع أسعار العقارات
الأحد 27/مايو/2018 - 02:09 ص
داليا الحسين - نعيم يوسف - كساب أحمد
تناولت برامج "التوك شو" مساء السبت، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليك أبرزها.
شوقي علام: حرب العاشر من رمضان كانت نموذجًا فريدًا للقوة الإيمانية
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن حرب العاشر من رمضان كانت نموذجًا فريدًا للقوة الإيمانية الموجود لدى الجنود، وهى معبرة أيضا عن الحالة المصرية في كل وقت.
بعد إصابة محمد صلاح.. "الإبراشي": "منتخبنا ضعيف مش هنخبي على بعضنا" (فيديو)
علق الإعلامي وائل الإبراشي على هزيمة ليفربول أما ريال مدريد في نهائي أوروبا، قائلًا: "منتخبنا بدون صلاح ضعيف، مش هنخبي علي بعضنا"، لافتًا إلى أن المصريين كانوا يشجعون ليفربول بسبب محمد صلاح، معقبًا: "بعد خروج محمد صلاح هشجع ريال مدريب اللي أنا بعشقه"
مسئول بالغرفة التجارية يكشف سبب ارتفاع أسعار العقارات (فيديو)
قال ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري باتحاد العام للغرف التجارية، إن تعويم الجنيه رفع أسعار مواد البناء بشكل كبير، موضحا أن مدخلات بناء العقارات من حديد وأسمنت والخامات والأجهزة المستخدمة للبناء والأرض ارتفعت وبالتالي يرتفع سوق العقارات.
مجدي صابر: إقامة دار أوبر في الأقصر قريبًا
أكد الدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية، أن الفن سلاح قوي لمحاربة الإرهاب من خلال تهذيب الفكر والسلوك، موضحا أن هناك تعاون مع الصين لإقامة دار أوبر في الأقصر قريبا.
شوقي علام: حرب العاشر من رمضان كانت نموذجًا فريدًا للقوة الإيمانية
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن حرب العاشر من رمضان كانت نموذجًا فريدًا للقوة الإيمانية الموجود لدى الجنود، وهى معبرة أيضا عن الحالة المصرية في كل وقت.
بعد إصابة محمد صلاح.. "الإبراشي": "منتخبنا ضعيف مش هنخبي على بعضنا" (فيديو)
علق الإعلامي وائل الإبراشي على هزيمة ليفربول أما ريال مدريد في نهائي أوروبا، قائلًا: "منتخبنا بدون صلاح ضعيف، مش هنخبي علي بعضنا"، لافتًا إلى أن المصريين كانوا يشجعون ليفربول بسبب محمد صلاح، معقبًا: "بعد خروج محمد صلاح هشجع ريال مدريب اللي أنا بعشقه"
مسئول بالغرفة التجارية يكشف سبب ارتفاع أسعار العقارات (فيديو)
قال ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري باتحاد العام للغرف التجارية، إن تعويم الجنيه رفع أسعار مواد البناء بشكل كبير، موضحا أن مدخلات بناء العقارات من حديد وأسمنت والخامات والأجهزة المستخدمة للبناء والأرض ارتفعت وبالتالي يرتفع سوق العقارات.
مجدي صابر: إقامة دار أوبر في الأقصر قريبًا
أكد الدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية، أن الفن سلاح قوي لمحاربة الإرهاب من خلال تهذيب الفكر والسلوك، موضحا أن هناك تعاون مع الصين لإقامة دار أوبر في الأقصر قريبا.
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