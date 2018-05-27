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أسعار البيض اليوم الأحد 27-5-2018 في محافظة البحيرة

الأحد 27/مايو/2018 - 12:31 ص
أسعار البيض اليوم الأحد 27-5-2018 في محافظة البحيرة
صورة أرشيفية
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إسلام أمين
 
شهدت محافظة البحيرة، خلال تعاملات اليوم الأحد، استقرارا في أسعار البيض، حيث بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر البنا 37 إلي 41 جنيهًا، رشاد حمزة 36 إلي 40 جنيهًا، أنشاص 38 جنيهًا، قويسنا 38 إلي 40 جنيهًا، الصحراوي 36 إلي 38 جنيهًا، الصالحية 37 إلي 39 جنيهًا.

وبلغ سعر بيض مائدة أحمر كبير 43 جنيه، بيض أبيض مائدة كبير 45 جنيه، بيض بلدي عتيق 47 جنيهًا.

كانت قد شهدت محافظة البحيرة، خلال تعاملات أمس السبت، استقرارا في أسعار البيض، حيث بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر البنا 37 إلي 41 جنيهًا، رشاد حمزة 36 إلي 40 جنيهًا، أنشاص 38 جنيهًا، قويسنا 38 إلي 40 جنيهًا، الصحراوي 36 إلي 38 جنيهًا، الصالحية 37 إلي 39 جنيهًا.

وبلغ سعر بيض مائدة أحمر كبير 43 جنيه، بيض أبيض مائدة كبير 45 جنيه، بيض بلدي عتيق 47 جنيهًا.
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