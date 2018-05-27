عاجل.. بـ"رقم الجلوس" رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2018 في محافظة بني سويف

ينشر موقع "الفجر" الإلكتروني، رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي، للفصل الدراسي الثاني 2017/2018م، بمحافظة بني سويف، قبل اعتمادها من المحافظ المهندس شريف حبيب، ومن المقرر اعتماد النتيجة خلال الأيام المقبلة.



