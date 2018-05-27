عاجل.. بـ"رقم الجلوس" رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2018 في محافظة بني سويف
الأحد 27/مايو/2018 - 12:29 ص
ينشر موقع "الفجر" الإلكتروني، رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي، للفصل الدراسي الثاني 2017/2018م، بمحافظة بني سويف، قبل اعتمادها من المحافظ المهندس شريف حبيب، ومن المقرر اعتماد النتيجة خلال الأيام المقبلة.
نتيجة الشهادة الإعدادية للصف الثالث الإعدادي بمحافظة بني سويف من هنا
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