سولاف فواخرجي ضيفة برنامج "أول كل حاجة" على إذاعه "نغم إف إم".. غدا





تحل الفنانة "سولاف فواخرجي" غدًا ضيفة بـ"برنامج" أول كل حاجة من الساعه 2:45 مساءً مع المذيعة دنيا صلاح عبد الله على إذاعه "نغم إف إم".





ويذكر أن البرنامج يتناول "أول كل حاجة" في حياه النجم حيث تتحدث مقدمة البرنامج مع ضيوفها لمده نصف ساعة عن الخطوات الأولي في أمور حياتهم وعاداتهم اليومية ومدى ارتباطهم بالأشياء القديمة.



