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خالد جلال: "سنعيد القيم النبيلة في احتفالات العاشر من رمضان" (فيديو)

الأحد 27/مايو/2018 - 12:25 ص
خالد جلال: سنعيد القيم النبيلة في احتفالات العاشر من رمضان (فيديو)
خالد جلال
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سعد نبيل _ تصوير: نرمين فتحي
 


قال المخرج خالد جلال، رئيس قطاع الشئون الثقافي، إن حفل نصر أكتوبر، ليس لتكريم ابطاله فقط، ولكن تجسيد لإرادة المصريين وقدرتهم على الاتحاد والانتصار والأمل، لافتًا أن ذلك ما نحتاجه لنستكمل أفراد النصر.

 

وأكد "جلال"، خلال احتفالية "انتصارات العاشر من رمضان"، بساحة الأوبرا على خشبة مسرح الميدان، على أن قطاع الانتاج الثقافي اعتاد أن يحتفل بهذه المناسبة ليس من لاحياء الذكرى فقط، ولكن من قبيل استحضار القيم النبيلة.

 

وتابع أن من خلال الحفل نجني ثمار مبادرة "أنا المصري"، بتكريم لجنة تحكيم المسابقة والتى تضم الموسيقار راجح داود، والملحن عمرو مصطفي، الملحن هاني شنودة، المطرب محمد الحلو، الشاعر عوض بدوى، والدكتورة تحية شمس الدين، وستقدم الأغاني الفائزة بمسابقة "أنا المصري" بمصاحبة أوركسترا "سينكوب" بقيادة المايسترو جورج قلتة.

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