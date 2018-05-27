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أحمد جمال بعد خروج صلاح من نهائي أوروبا: "‏ليلة حزينة على الكل"

الأحد 27/مايو/2018 - 12:18 ص
أحمد جمال بعد خروج صلاح من نهائي أوروبا: ‏ليلة حزينة على الكل
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شيماء عطية
 

علق المطرب أحمد جمال على خروج محمد صلاح لاعب المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي من المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، نتيجة إصابة في الكتف بعد التحامه مع اللاعب الأسباني سيرچيو راموس لاعب نادي ريال مدريد.

وغرد "جمال" عبر "تويتر": قائلًا: -
- ليلة حزينة على الكل
‏- خروج صلاح مصاب
‏- احتمال غيابه عن كأس العالم
‏- خسارة دوري الابطال


أحمد جمال بعد خروج صلاح من نهائي أوروبا: "‏ليلة حزينة على الكل"
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