أحمد جمال بعد خروج صلاح من نهائي أوروبا: "ليلة حزينة على الكل"
الأحد 27/مايو/2018 - 12:18 ص
شيماء عطية
علق المطرب أحمد جمال على خروج محمد صلاح لاعب المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي من المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، نتيجة إصابة في الكتف بعد التحامه مع اللاعب الأسباني سيرچيو راموس لاعب نادي ريال مدريد.
وغرد "جمال" عبر "تويتر": قائلًا: -
وغرد "جمال" عبر "تويتر": قائلًا: -
- ليلة حزينة على الكل
- خروج صلاح مصاب
- احتمال غيابه عن كأس العالم
- خسارة دوري الابطال
- خروج صلاح مصاب
- احتمال غيابه عن كأس العالم
- خسارة دوري الابطال
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