عاجل.. الخارجية المصرية تعلق على إصابة محمد صلاح في نهائي أبطال أوروبا

علق أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، على تعرض اللاعب المصري محمد صلاح للإصابة خلال مشاركته في مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام فريق ريال مدريد الإسباني، وذلك اليوم السبت 26 مايو.





وتمنى أبو زيد الشفاء العاجل لمحمد صلاح، مؤكدًا أن جموع الشعب المصري تتمنى له الشفاء العاجل، وقال أبو زيد في تغريدة عبر الحساب الرسمي للمتحدث باسم الخارجية المصرية على موقع تويتر: " ألف سلامة عليك يا صلاح، مصر كلها تتمنالك الشفاء العاجل".



