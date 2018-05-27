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الحلقة من 119 مسلسل قيامة أرطغرل تعرض حصريا على قناة trt.. كاملة مترجمة إلى العربية

الأحد 27/مايو/2018 - 12:12 ص
الحلقة من 119 مسلسل قيامة أرطغرل تعرض حصريا على قناة trt.. كاملة مترجمة إلى العربية
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الفجر الفني
 

عاد مسلسل "قيامة أرطغرل" إلى الشاشة من جديد في موسمه الرابع، وسط انتظار عدد كبير من محبي هذا العمل الرائع الذي حقق نجاجًا كبيرًا لدى عرضه في مواسمه السابقة.

 

 

ويقدم "الفجر الفني" لمشاهديه الحلقات يوميًا على مدار الموسم الرابع، إضافة إلى ترددات القنوات التي تعرض المسلسل.

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