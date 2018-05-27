مصر × يوم.. شوقي علام: انتصار العاشر من رمضان أعاد الكرامة للشعب المصري والعربي

شهدت مصر على مدار الـ24 ساعة الماضية، العديد من الأحداث والقضايا الهامة على الساحة السياسية، التي ركزت عليها برامج التوك شو والقنوات الفضائية، من بينها؛ تصريحات المتحدث باسم مجلس الوزراء، حول قطع التيار عن الهيئات الحكومية التي لا تقوم بدفع فاتورة الكهرباء، فضلًا عن تأكيد وزيرة الثقافة، بأنها تعمل على إنشاء مجمع ثقافي كبير بالجيزة

مفتي الجمهورية: انتصار العاشر من رمضان أعاد الكرامة للشعب المصري والعربي

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن ذكرى انتصار العاشر من رمضان طيبه على قلوبنا جميعًا، لأنها أعادت الكرامة للشعب المصري والعربي في حربهم الشريفة لاسترداد أرضهم ضد العدو الغاشم الذي سلب حقوق هذه الأرض.

وأضاف "علام"، خلال حواره ببرنامج "حوار المفتي" على فضائية "on live"، أن هناك العديد من الحروب والانتصارات التى وقعت في شهر رمضان أثناء الصيام حرب أكتوبر وغزوة بدر، وهي تأكيد على أن الأساس في الانتصار هي الانتصار على النفس، فالصوم هو انتصار على شهوات الإنسان.

وتابع، أن الانتصار على النفس يعني القدرة على الانتصار في ميدان الحياة، وهذا ليس في مقام الحرب الذي ندافع فيها عن أنفسنا وعن الأرض والعرض والدين فقط، وإنما في موطن إيجاد القوة الرادعة للعدو حتى لايعتدى علينا، والله سبحانه وتعالى يقول:"وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ".

متحدث "الوزراء": قطع التيار عن الهيئات الحكومية التي لا تقوم بدفع فاتورة الكهرباء

وأشار السفير أشرف سلطان المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن لقاء رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل مع وزير الكهرباء محمد شاكر تناول خطة تطوير الشبكة والبنية التحتية ومواجهة سرقة التيار الكهربائي، كما تم بحث مكافأة من يتقدم لتقنين أوضاعة في الحصول على الكهرباء.

وأوضح أن الحكومة مهتمة بشكل كبير بموضوع سرقة التيار الكهربائي، وهناك تنبيه بأنه سيتم قطع التيار الكهربي عن الهيئات الحكومية التي لا تقوم بدفع فاتورة الكهرباء.

وعن السكك الحديدية قال المتحدث باسم الوزراء، إن رئيس الوزراء طالب بوجود خطة عمل متكاملة للتعامل مع مشاكل الهيئة العامة للسكك الحديدية.

وزيرة الثقافة: نعمل على إنشاء مجمع ثقافي كبير بالجيزة

فيما قالت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، إن معرض فيصل هام جدًا، نظرًا لموقعه، فضلًا عن أنه سيتم استكمال هذا المكان، وإنشاء مجمع ثقافي كبير به يخدم منطقة فيصل والجيزة بأكملها.

وأضافت "عبدالدايم"، خلال تصريحات تلفزيونية على هامش افتتاح معرض فيصل السابع للكتاب، والمذاعة على فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك جزء من مكان إقامة معرض فيصل أوشك على الإنتهاء سيتم تخصيصه كمخازن للهيئة العامة للكتاب.

"الإبراشي": " منتخب مصر بدون صلاح أشبه بدوري العزب"

علق الإعلامي وائل الإبراشي، على إصابة محمد صلاح في نهائي أوروبا بخلع في الكتف قائلًا: "غياب صلاح عن المنتخب سيؤثر على ذهاب المصريين لروسيا، ومنتخب مصر بدون محمد صلاح أشبه بدوري العزب".

وتابع "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "العاشرة مساءً"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء السبت: "محمد صلاح الوحيد الذي يشعرنا بالمتعة في المنتخب"، متنميًا أن يتماثل "صلاح" للشفاء، ويلحق بمنتخب مصر في كأس العالم.

وأشار إلى أن تجمع المصريين في المقاهي لمشاهدة محمد صلاح يُعني أن المصريين كانوا يبحثون عن بطل لتشجيعه، لافتًا إلى ضرورة دراسة هذه الظاهرة.