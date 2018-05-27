المنشدة آية الطبلاوي لـ"الفجر": جدي كان داعما لي منذ صغري

قالت المنشدة الشابة آية الطبلاوي، إن المنشد لا بد أن يكون محبًا لفنه حتى يستطيع أن يصل لقلوب الناس، مشيرة إلى أن والدتها من اكتشفت صوتها، وأنها ستستمر في الإنشاد الديني بجانب عملها بعد تخرجها من جامعة BIS.



