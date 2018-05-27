المنشدة آية الطبلاوي لـ"الفجر": جدي كان داعما لي منذ صغري
الأحد 27/مايو/2018 - 12:29 ص
قالت المنشدة الشابة آية الطبلاوي، إن المنشد لا بد أن يكون محبًا لفنه حتى يستطيع أن يصل لقلوب الناس، مشيرة إلى أن والدتها من اكتشفت صوتها، وأنها ستستمر في الإنشاد الديني بجانب عملها بعد تخرجها من جامعة BIS.
وأضافت "الطبلاوي" في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن جدها الشيخ الطبلاوي كان داعما لها منذ صغرها، خاصة وأنها درست على يده أحكام تلاوة القرآن والتجويد، لافتة إلى أنه ساعدها على حفظ جزء عم، وأن تأثرها الأكبر به كان في القرآن الكريم أكثر من الانشاد.