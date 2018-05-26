عمرو أديب بعد خروج "صلاح" من نهائي أوروبا: "‏هي دي أخلاق برضه"

علق الإعلامي عمرو أديب على خروج محمد صلاح لاعب المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي من المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، نتيجة إصابة في الكتف بعد التحامه مع اللاعب الأسباني سيرچيو راموس لاعب نادي ريال مدريد.





وغرد "أديب" عبر "تويتر": "‏‏‏‏‏‏هى دي اخلاق برضه بتاعت لاعيبه محترفين صلاح اتضرب عن عمد ده لازم بتعمله محضر مش ياخد انذار وازاي ممكن يقبلوا انهم يكسبوا ماتش بالطريقه القذره دي".