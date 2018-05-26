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"فابريكا" تقدم باقة من أجمل أعمالها في حفل جمعية "أهل مصر" (صور)

السبت 26/مايو/2018 - 11:21 م
فابريكا تقدم باقة من أجمل أعمالها في حفل جمعية أهل مصر (صور)
فابريكا
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أحمد رمضان متولي
 

 أحيت فرقة فابريكا - المسرحية الغنائية - حفل السحور السنوي لجمعية "أهل مصر" بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة وعدد من نجوم الفن والإعلام.

 

وقدمت فابريكا اوبريت "الليلة الكبيرة" "بني ادمين مش عرايس" في عرض غنائي مبهج في أجواء رمضانية متميزة وسط استمتاع الحضور بالعرض المميز.

 

حضر الحفل الدكتورة هبة السويدى والنجم خالد النبوى، الفنانة بشرى والإعلامية سهير جودة، والإعلامية مريم أمين ورجل الأعمال باسل سماقية وحرم المنتج كامل أبوعلى ولونا بهجت و الملحن عمرو مصطفي.

"فابريكا" تقدم باقة من أجمل أعمالها في حفل جمعية "أهل مصر" (صور)
"فابريكا" تقدم باقة من أجمل أعمالها في حفل جمعية "أهل مصر" (صور)
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