وزير الثقافة تكرم لطفي لبيب والجندي وعمر مصطفى في حفل "انتصارات العاشر من رمضان" (صور)

كرمت الدكتور إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، أبطال القوات المسلحة من الذين شاركوا في حرب أكتوبر، خلال حفل "نصر العاشر من رمضان"، الذي نظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافي بوزارة الثقافة، برئاسة المخرج خالد جلال، بحضور كوكبة من نجوم الفن، وقيادات وزارة الثقافة.







كما كرمت عدد من نجوم الفن الذين شاركوا في الحرب، وهم الفنان لطفي لبيب، وأحمد فؤاد سليم، ومحمود الجندي، والكاتب محمد جلال عبد القوي، بالاضافة إلى تكرم الملحن عمرو مصطفى.







