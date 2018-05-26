وزير الثقافة تكرم لطفي لبيب والجندي وعمر مصطفى في حفل "انتصارات العاشر من رمضان" (صور)
السبت 26/مايو/2018 - 11:16 م
سعد نبيل تصوير: نرمين فتحي
كرمت الدكتور إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة،
أبطال القوات المسلحة من
الذين شاركوا في حرب أكتوبر، خلال حفل "نصر العاشر من رمضان"، الذي نظمه
قطاع شئون الإنتاج الثقافي بوزارة الثقافة، برئاسة المخرج خالد جلال، بحضور كوكبة
من نجوم الفن، وقيادات وزارة الثقافة.
كما كرمت عدد من نجوم
الفن الذين شاركوا في الحرب، وهم الفنان لطفي لبيب، وأحمد فؤاد سليم، ومحمود الجندي،
والكاتب محمد جلال عبد القوي، بالاضافة إلى تكرم الملحن عمرو مصطفى.
المزيد عن: وزير الثقافة نجوم الفن مشاهير مسلسلات رمضان 2018 مسلسلات رمضان مسلسلات مسرح الهناجر مزيكا محمد جلال عبد القوي فن سينما دراما بث مباشر انتصارات العاشر من رمضان الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات إيناس عبدالدايم أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن