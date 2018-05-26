كلوب يصدم المصريين: إصابة محمد صلاح خطيرة

أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، أن الإصابة التي تعرض لها الدولي المصري، محمد صلاح، لاعب الريدز، في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد تبدو خطيرة.

وتوج ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة عشر في تاريخه بعد فوزه على ليفربول بنتيجحة 3-1.

وترك صلاح أرضية الملعب في الدقيقة 30 بعد تعرضه للإصابة في الكتف بعد تدخل راموس العنيف عليه.

وقال كلوب عقب المباراة في تصريحات لشبكة "بي إن سبورتس" :" إصابة محمد صلاح تبدو خطيرة ".