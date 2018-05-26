الحضري: أبو مكة أقوى من الإصابات

علق عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر، على الإصابة التي تعرض لها محمد صلاح أثناء مباراة نهائي ليفربول وريال مدريد.

وكتب الحضري، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الف سلامة عليك يا ابو صلاح .. بسيطة ان شاء الله يا نجم و هنستناك توصل بالسلامة وتشارك مع المنتخب .. وان شاء الله ربنا يعوضك بالأحسن مع المنتخب، أبو مكة أقوى من الإصابات".

جدير بالذكر أن صلاح قد تعرض لتدخل عنيف من سيرخيو راموس، قائد ريال مدريد خرج على إثرها من المباراة باكيًا في الدقيقة "30".