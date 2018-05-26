مشاهير الفن والرياضة يؤازرون "صلاح": ستعود أقوى.. و"راموس" مؤذي تعمد إصابتك

تصدرت إصابة اللاعب المصري محمد صلاح أثناء مباراة فريقه ليفربول وفريق ريال مدريد بنهائي دوري أبطال أوروبا اهتمامات المشاهير من نجوم الفن والرياضة والإعلام.

مصر كلها تتمنالك الشفاء العاجل

وفي هذا الصدد، علق المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، على إصابة محمد صلاح: "الف سلامة عليك يا صلاح.... مصر كلها تتمنالك الشفاء العاجل"

واضحة من البداية

ومن جانبه، عقب الفنان محمد هيندي 3 تدوينات بإصابة محمد صلاح، بحسابه الرسمي بـ "تويتر"، حيث جاءت أول تويتة: "ربنا لايكسبك ولا يربحك يا راموس"، وتابع:" اضحه من البداية"، وأضاف: "لما تكون خطة نادي بيقول على نفسه أفضل نادي في العالم إصابة نجم الفريق المنافس، يبقى أخره نقول عليه غرزة بلطجية ".

تعمد إصابة صلاح

فيما علق الكابتن أحمد حسام ميدو قائلًا: "اَي لاعيب في العالم وهو بيقع كان هيسيب أيد المنافس ولكن راموس فضل ماسك أيد صلاح ولف بيها!!"، كما دون مسبقًا: "من يفهم في كرة القدم يعلم ان راموس تعمد إصابة صلاح!!".

الله يكون في عون كوبر دلوقتي

أما محمد ناجي جدو لاعب الأهلي والمنتخب السابق، فقد دون عددًا من التعليقات جاء أبرزها: "بعد خروج صلاح الماتش قلب لصالح ريال مدريد تشعر أن لاعبى ليفربول تأثروا بخروجه نفسيًا.. أهم شيء الآن هو أن الإصابة تكون بسيطة إن شاء الله"، "الله يكون في عون كوبر دلوقتي".

الماتش كده باظ

فيما علق رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس: "ولا يهمك يا أبو صلاح مصر كلها وراك وبتحبك و حبت ليفربول علشان خاطرك.. والماتش كده باظ وخسر حلاوته من غيرك".

كلنا وراك

فيما دون السفير البريطاني في مصر جون كاسون، عبر حسابه الرسمي بـ "تويتر": "الكل في القهاوي زعلانين، كله منك يا راموس، إن شاء الله تقوم بالسلامة يا أبو مكة وتنور كأس العالم، كلنا وراك".

النهاية

ومن جانبه دون الإعلامي مالك معيض، الصحفي بجريدة الرياض، بحسابه الشخصي بـ "تويتر": بـ" The end" أي النهاية.

الرويشد يساند صلاح

فيما قدم الفنان عبد الرويشد، مساندة لـ محمد صلاح عقب الإصابة، قائلًا: "سفير الاغنية الخليجية #عبدالله الرويشد يساند ليفربول #كلنا_صلاح".

فخورين فيك يا صلاح

فيما قالت المذيعة والفنانة رشا خطيب في عدة تدوينات لها قائلة: " #محمد_صلاح الله يحميك"، ثم عادت مدونة: "هل سيلعب محمد صلاح بالمونديال ؟؟؟ حدا عنده اي معلومة؟؟؟ الإصابة خطيرة ؟"، ودونت أيضًا: "مجرد ان قدر يوصل فريق ليفربول لهون ومجرد ما اسمه على كل لسان هو بطل بنظر كل عربي وكل المصريين.. فخورين فيك يا صلاح".

دموع صلاح

ومن جانبه دون المعلق علي سعيد الكعبي، بقنوات أبو ظبي الرياضية: "دموع صلاح".

راموس سيء

ودون حسين ياسين، مراسل BeINSports، عبر حسابه: "راموس سيّء، تعمد أذية محمد صلاح، سيّء جدا هذا المدافع".

راضون بقدرك

أما عن الفنان حسين الجسمي، فقد علق قائلًا: "كم هي قاسية كرة القدم .. راضون بقدرك .. ستعود أقوى .. وأكثر تأثيرًا بإذن الله".